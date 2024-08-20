Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Türkiye sağlık sektöründe ana oyuncu olmalı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Türkiye sağlık sektöründe ana oyuncu olmalı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Türkiye sağlık sektöründe ana oyuncu olmalı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen 'Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı. Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sektöründe ana oyuncu olması gerektiğini ve sağlıkla ilgili yeni şeyler üretip sunması gerektiğini belirtti.

20.08.2024 17:19
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmak zorundayız. Ana oyuncu olacaksak da sağlığın bilgisini üretmek, sağlığın teknolojisini üretmek, sağlıkla ilgili yeni bir şeyler sunmak ve söylemek durumundayız." dedi.

Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) düzenlenen "Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Memişoğlu, son 22 yılda sağlıkla ilgili birçok önemli adımın atıldığına işaret ederek, "Türkiye'ye artık sadece sağlık hizmetini iyi sunmak yetmez. Bu kadar iyi sağlık çalışanlarıyla, bu kadar iyi bir altyapıyla, bu kadar özverili insan gücüyle artık sadece dünyanın en iyi ve en ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmak bize yetmez. Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmak zorundayız. Ana oyuncu olacaksak da sağlığın bilgisini üretmek, sağlığın teknolojisini üretmek, sağlıkla ilgili yeni bir şeyler sunmak ve söylemek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Memişoğlu, bu konunun kendileri için en büyük hedef noktası olduğunu söyledi.

Memişoğlu, Türkiye'de sağlıkla ilgili çok büyük bir gelişim süreci yaşandığına dikkati çekerek, bu süreci dünya çapında bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin sağlık sektörünü dünya çapında bir noktaya taşımak için ortak hareket edilmesinin önemine vurgu yapan Memişoğlu, "Ben, iyi şeyler yapacak, üretimle ilgili her türlü çabayı harcayan her bir ferdin, kamu-özel-üniversite olsun destekçisi olacağıma size söz veriyorum. Bizler, Türk insanı fikir üretmekte, yeni bir şey yapmakta çok büyük yeteneği olan insanlarız." diye konuştu.

"Sadece malzeme üretmemiz yetmez"

Bakan Memişoğlu, Türkiye'deki sağlık sektörüne oluşan güvenin oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bize 2 milyar dolarlık veya biraz üstünde sağlık turizmi yetmez. Bize sadece ventilatör veya birkaç tane malzeme üretmemiz yetmez. Bize sadece bir ventilatör veya birkaç tane malzeme üretmemiz yetmez. Bize artık yeni bir şeyler söylememiz yeter. Biz Türk milleti olarak birlikte çalışacaksak, bilim insanı, kamu ve ticaret adamının ortak çalışabileceği ekosistemi oluşturmak durumundayız. Onun için TÜSEB bizim bu konudaki en önemli parametremiz, argümanımız ve kurumumuz olacaktır. Bilim insanı orada ticaret insanıyla beraber ortak çalışacaktır. Kamu olarak da bunun üzerine biz bu ekosistemi destekleyeceğiz."

Türkiye'de sağlık alanında Faz-1 çalışmalarının azlığına dikkati çeken Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Faz-1 çalışması demek 'Yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey için uğraşıyorum' demektir. Ben üniversitelere de söylüyorum, sizlere de söylüyorum. Faz-1 çalışması yapacak herkesin arkasında duracağız. 'Ben yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey üreteceğim' diyen herkesin arkasında TÜSEB üzerinden ekosistem oluşturup duracağız. 'Ben malzeme ürettim, bunun kalitesinin devamı ve bilimsel çalışmasını yapıyorum' diyecek her üreticinin, her yatırımcının bilimsel çalışmasını yapacak şekilde TÜSEB'i organize ediyoruz. Bizler kamu olarak bu düzeni açmak için her şeyi yapacağız."

Kamu olarak sektör temsilcilerini desteklemeye devam ederken, onlardan da dilek, şikayet ve önerilerini iletmeleri noktasında çekinmemesini isteyen Memişoğlu, "Eğer bir sorununuz varsa ulaşılabilir bir sağlık bakanı olduğunu bilin." ifadesini kullandı.

Program basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Türkiye sağlık sektöründe ana oyuncu olmalı - Son Dakika

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