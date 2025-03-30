Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de bayramlaşma törenine katıldı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Allah ezilen Müslümanlara çare bulsun. Onları ezenleri kahrı perişan eylesin." dedi.

Bakan Memişoğlu, Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bayramlaşmaya katılanlara yemek ikram eden Memişoğlu, yaptığı açıklamada, ata toprağı Rize'de olduğunu belirterek, "15 yıllık bir gelenek. Rize meydanında herkes bayramlaşıyor. Biz de burada kardeşlerimiz ve hemşerilerimizle bayramlaşmaya geldik. Bütün ülkemizin bayramı mübarek olsun. Allah bütün dualarımızı kabul etsin diliyorum. Allah ezilen Müslümanlara çare bulsun. Onları ezenleri kahrı perişan eylesin." diye konuştu.

Programa, Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Memişoğlu, daha sonra Isparta'da geçen yıl askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.