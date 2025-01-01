Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül , 2025'in İstanbul'da dünyaya gelen ilk bebeğini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Memişoğlu, " Türkiye 'de maalesef primer sezaryen oranlarımız daha yüksek. Bunları düşürmemiz gerektiğini, özellikle anne adaylarımızın bu konuda normal olan doğum tercih etmesini bekliyoruz. Tabi ki eğer tıbbi olarak ihtiyaç varsa, sezaryen ameliyatla çocuk dünyaya gelebilir" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ilk bebekler ile ailelerini ziyaret etti. Ziyaretinde Bakan Memişoğlu'na İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner eşlik etti. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette Bakan Memişoğlu, bebeğini suda doğum yöntemiyle dünyaya getiren Fatma Demir ile eşi Ferhat Demir'in odasına misafir oldu. Ailenin 4'üncü çocuğu olarak 3 kilo 670 gram ağırlığında dünyaya gelen Kerem Ali'yi kucağına alan Bakan Memişoğlu, Demir ailesini tebrik ederek bebeğe altın taktı. Bakan Memişoğlu daha sonra hastanede bebekleri dünyaya gelen diğer aileleri de ziyaret ederek bebeklerine altın taktı.

'2025'İN DÜNYAYA HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM'

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025'in milletimize, dünyaya hayırlar getirmesini, 2024'den daha iyi, mutlu, huzurlu bir dünya olmasını, herkes için sevdikleriyle beraber nice mutlu günler yaşamasını diliyorum. 2023-2024 senelerine baktığınız zaman maalesef dünyada üzüntülü olayları çok daha fazla yaşıyoruz. Özellikle Gazze gibi insanların çoluk çocuk öldürüldüğü bir dünya düzeninin maalesef hüküm sürdüğü bir zaman dilimi geçiriyoruz. Elimizden geldiğince bizler Türk milleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde barışın, huzurun gelmesi için çabalıyoruz. Bugün 2025 senesinde ilk doğan bebeklerimizi ziyaret ettik, anneleri ziyaret ettik. İstanbul'da ilk doğan bebeğimiz Kerem Ali. Annenin dördüncü çocuğu ve hepsi normal doğum şeklinde doğmuş. Hatta ilk bebeğimiz suda doğdu. Bu da bizim için gurur meselesi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Türkiye'nin primer sezaryen dediğimiz ameliyat olarak doğum yapılan en düşük hastanesi. Burada daha çok ebeler gözetiminde, doktorun kontrolünde yüzde 90 oranında normal doğum yapılıyor. Bunlar ebelerin gebelerin takibi, doğum eylemlerini gerçekleştirmesine yardım ediyorlar" diye konuştu.

'TIBBİ OLARAK İHTİYAÇ VARSA, SEZARYEN AMELİYATLA ÇOCUK DÜNYAYA GELEBİLİR'

Anne adaylarına normal doğumu önerdiklerini belirten Bakan Memişoğlu, "4 bebeğimizi ve ailesini ziyaret ettik. Türkiye'de maalesef primer sezaryen oranlarımız daha yüksek. Bunları düşürmemiz gerektiğini, özellikle anne adaylarımızın bu konuda normal olan doğum tercih etmesini bekliyoruz. Tabi ki eğer tıbbi olarak ihtiyaç varsa, sezaryen ameliyatla çocuk dünyaya gelebilir. Ama bu, Dünya Sağlık Örgütü'nün 100 doğumda, sadece 15'inde endikasyon dediğimiz gerekliliği olan bir şey. Onun için biz normal doğumu bu sene özellikle eylem planına hazırladık ve Sayın Emine Erdoğan ile beraber faaliyete geçirdik. İnşallah bu eylem planı başarılı olur. 2025'te buna çabalayacağız. Özellikle Türkiye'de doğurganlık oranıyla, kilo dediğimiz obezite ve bağımlılıkla mücadele için önemli bir yol. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle, inşallah sağlıklı Türkiye yüzyılını çok daha fazla hastalıktan korunarak, bedenimize ve sağlığımıza dikkat ederek geçireceğiz. Onun için biz aile hekimliklerini önemsiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE DÜNYAYA ÖRNEK OLAN BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZ'

Türkiye'de dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Baktığınız zaman gerçekten hem ulaşılabilirlik anlamında hem ekonomik olarak insanlara yük getirmeyen bir sağlık sistemimiz var. İnşallah bunu hem üreten hem de teknolojik ve bilim olarak geliştiren bir yapıya da dönüştüreceğiz. Türkiye artık sağlıkla ilgili dünyanın söz sahibi olan bir ülkesi. Bunu bilim üreterek de teknoloji üreterek de liderliğine hazırlanma aşamasında elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarımıza özellikle hekim arkadaşlarımıza başta olmak üzere bütün 1 buçuk milyon sağlık camiasına yeni yıllarını kutlayarak teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Toplumuza da bedenlerinin ve sağlıklarını koruyarak öncelikle olarak hastalanmadan sağlık ve bedenlerinin kıymetini bilmelerini tavsiye ediyorum. Sigara, bağımlılık, aşırı yemek, hareketsiz yaşam gibi ve en önemlisi de stres daha az olan bir dünya diliyorum" dedi.

Hastane ziyaretinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada çalışanlarla sohbet etti.