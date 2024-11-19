Sağlık-Sen'den Acil Talepler!

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık personelinin çalışma koşulları, mali ve özlük haklarına ilişkin taleplerine öncelik verilmesini istedi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün Sağlık Bakanlığı'nın 2025 Yılı bütçesinin görüşüldüğünü belirterek, bütçede sağlık profesyonellerinin taleplerine öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'deki güçlü sağlık sisteminin başarısında, sağlık profesyonellerinin emek ve katkısının en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Doğan, taleplerini şöyle sıraladı:

"Nitelikli sağlık hizmet sunumu için hemşire başta olmak üzere tüm sağlık branşlarında kamu personeli istihdamı sağlanmalıdır. Atama bekleyen hemşire, ebe, ATT, paramedik ve diğer sağlık profesyonellerinin sesi duyulmalı, yapılacak yeni atama ile sahanın yükü alınmalıdır."

Nöbet ücretlerinin de dünya standartları seviyesine getirilmesi gerektiğini belirten Doğan, ayrıca, taban ödeme oranlarının yüzde 100 oranında artırılması, teşvik ek ödemelerinin güncellenmesi çağrısında bulundu.