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Sağlık-Sen Genel Başkanı hekimleri Türk Tabipleri Birliği'ne üye olmaya davet etti - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı hekimleri Türk Tabipleri Birliği'ne üye olmaya davet etti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi olmaya ve mevcut zihniyeti değiştirmeye davet etti. Doğan, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verilen hapis cezasının hukuka uygun bulunmasını değerlendirerek, hekimlerin vatanını seven ve millete şifa adayan kişiler olduğunu belirtti ve Türk Tabipleri Birliği'nin asıl amacına kavuşması gerektiğini vurguladı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı hekimleri Türk Tabipleri Birliği\'ne üye olmaya davet etti
27.01.2024 - 16:37,
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Vatanını seven, kendisini millete şifaya adayan tüm hekimlerimizi, Türk Tabipleri Birliğine (TTB) üye olmaya ve mevcut zihniyeti değiştirmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Doğan, yazılı açıklamasında, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunmasını değerlendirdi.

Türk adaletinin verdiği kararla "milli vicdanı rahatlattığını, adalete olan güveni tazelediğini" ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Şimdi sıra vatan ve millet sevdalısı hekimlerimizde. Kuruluş amacı hekimlerimizin haklarını korumak ve sağlık sistemini geliştirmek olan Türk Tabipleri Birliği, terörün sözcülüğünü yapan, hekimlerimizi temsil etmekten uzak bir avuç insanın himayesinden kurtarılmalı, asıl amacına kavuşturulmalıdır. Bu noktada Sağlık-Sen Hekim Komisyonumuzun çağrısını yineleyerek; vatanını seven, kendisini millete şifaya adayan tüm hekimlerimizi, Türk Tabipleri Birliğine üye olmaya ve mevcut zihniyeti değiştirmeye davet ediyorum. Bu tarihi görevle hekimlerimizin Türk Tabipleri Birliğinde yeni bir sayfa açacağına inancım tamdır."

Kaynak: AA
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