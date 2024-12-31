Sağlık Turizmi Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sağlık Turizmi Çalıştayı Yapıldı

Sağlık Turizmi Çalıştayı Yapıldı

Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ, sağlık turizmi yönetmeliği ve stratejilerini ele aldı.

31.12.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) iş birliğiyle düzenlenen Sağlık Turizmi Yönetmelik Çalıştayı'nda, Health Türkiye Portalı'nın etkin kullanımı, uluslararası tanıtım stratejileri ve sektörün gelişimi için atılacak adımlar ele alındı.

USHAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Erkoç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Karabaş'ın katılımıyla, Sağlık Bakanlığı'nda, Sağlık Turizmi Yönetmelik Çalıştayı düzenlendi.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığı, yönetmelik güncellemelerinin sektör üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği çalıştayda, HealthTürkiye Portalı'nın etkin kullanımı, uluslararası tanıtım stratejileri, sağlık turizminde fiyatlandırma kriterleri ve sektörün gelişimi için atılacak adımlar detaylı olarak tartışıldı.

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver de çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin modern sağlık altyapısı, ileri teknolojiye dayalı sağlık hizmetleri ve nitelikli sağlık profesyonelleriyle dünya çapında bir marka haline geldiğini belirtti.

Ünver, "HealthTürkiye, Türkiye'nin sağlıkta küresel başarısını temsil eden bir marka olarak, uluslararası sağlık turizmindeki lider konumumuzu güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Sağlık, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Turizmi Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:24:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Turizmi Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.