Sağlıklı Nesiller Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sağlıklı Nesiller Projesi Başlatıldı

Sağlıklı Nesiller Projesi Başlatıldı

Afyonkarahisar'da, sağlıklı beslenmeyi teşvik eden 'Gelenekten Geleceğe' projesi hayata geçirildi.

11.10.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da "Gelenekten Geleceğe, Sağlıklı Nesiller" projesi hayata geçirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay ve Afyonkarahisar Kadın Kooperatifleri iş birliğinde "Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesiller" projesi kapsamında merkeze bağlı Kocatepe (Büyükkalecik) beldesindeki İmam Hatip Ortaokulu ile İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Okullardaki öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Yiğitbaşı, proje kapsamında hazırlanan tarhana çorbasını içti, çocuklara ikramda bulundu.

Yiğitbaşı, gazetecilere, Afyonkarahisar'daki çocukların bağışıklıklarını güçlendirmek ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Tarhana çorbasının yanında öğrencilere patatesli köy ekmeği de verildiğini aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Projeyi bir haftadır Salar ve Kocatepe beldesindeki 10 okulumuzda başlatmıştık. Hafta da 3 gün uyguladığımız proje kapsamında 1150 civarında bir öğrenciye ulaştık. Aldığımız geri dönüşlerde öğrencilerimizin bu projeden çok mutlu ve enerjik olduklarını gördük. Tarhana çorbası, fermente bir gıda olduğu için içerisinde barındırdığı prebiyotikler, çocukların bağışıklarını artırıyor. Vücut dirençlerini artırarak mineral ve vitamin desteği sağlamış oluyor."

Yiğitbaşı, tarhanaların ilgili kurumların denetimlerinde Afyonkarahisar'daki kadın kooperatiflerinde üretildiğini ifade etti.

Projeyi Afyonkarahisar'daki merkeze bağlı belde ve köylerin tamamında uygulamak istediklerini anlatan Yiğitbaşı, "Hedefimiz 10 binin üzerindeki öğrenciye ulaşmak. Hatta, proje kapsamında dağıtıma meyve de ekleyebiliriz. Bu projeye katkı veren bütün kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıklı Nesiller Projesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlıklı Nesiller Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.