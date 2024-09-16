Sağlıksız Et Taşımacılığı Konya\'da Kaydedildi

Güncel

KONYA'da, bir kamyonetin kasasında kilolarca etin sağlıksız koşullarda taşınması, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde 42 ARC 643 plakalı kamyonette kilolarca et, üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşınması, trafikte seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.