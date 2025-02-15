Sahel için uluslararası koalisyon çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sahel için uluslararası koalisyon çağrısı

AB Temsilcisi Cravinho, Türkiye'nin Sahel bölgesindeki uluslararası desteğin önemli bir parçası olacağını vurguladı.

15.02.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Sahel Bölgesi Özel Temsilcisi Joao Gomes Cravinho, bölgeye çözümün uluslararası bir koalisyonun desteğiyle geleceğini belirterek, Türkiye'nin de bu çabalarda önemli rol oynayacağını söyledi.

61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Cravinho, AA muhabirinin Sahel'deki gelişmeler ve uluslararası toplumun bölgedeki sorunlara yaklaşımı konusundaki sorularını yanıtladı.

Sahel'in Afrika'da büyük bir bölgeyi oluşturduğunu kaydeden Cravinho, bu bölgenin istikrarsızlık, isyanlar, yönetim ve uyuşturucu ticareti gibi sorunlar yaşadığını anlattı.

Eski Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho, bu sorunların tek bir ülkenin yardımıyla çözülemeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bu sorunlar, sadece bölge ülkelerinin desteğiyle de çözülemez. Burada uluslararası bir ittifak desteğine ihtiyaç var. Bu nedenle Türkiye'nin, AB ve bölge ülkeleri olarak o bölgeyi destekleyecek uluslararası koalisyonu oluşturmakta ilgilendiğimiz bir ülke olduğunu düşünüyorum. O bölgenin istikrarı hepimiz için çok önemli."

Mali'de yaptığı ziyarette Türkiye'nin Bamako Büyükelçisiyle bir araya geldiğini hatırlatan Cravinho, "Bana göre Türkiye'nin bölgede önemli bir rol oynayacağı çok açık. Bu çok ilgi çekici, pozitif ve uluslararası çözüm açısından önemli bir rol olacaktır." dedi.

Cravinho, Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze saldırıları ve Sudan'daki gelişmelerin gündemde önemli yer tutması nedeniyle uluslararası toplumu Sahel konusunda bir masa etrafında buluşturmanın zor olduğunu vurguladı.

Tüm bu sorunların birbirini etkilediğine işaret eden Cravinho, "Uluslararası toplum Sahel'i unutmamalı çünkü sonuçları çok geniş bir alanı etkiliyor. Dolayısıyla bölge için, Avrupa için ve Afrika'nın diğer bölgeleri için de sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Batı Afrika'dan Kızıldeniz'e uzanan 3 milyon kilometrekarelik Sahel bölgesinde Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkeler yer alıyor.

Atlantik Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e kadar olan alandaki Sahel kuşağı ülkeleri yıllardır darbeler kadar silahlı terörist grupların düzenlediği eylemlerle uluslararası kamuoyunun gündemine geliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Gomes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahel için uluslararası koalisyon çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:19:49. #1.12#
SON DAKİKA: Sahel için uluslararası koalisyon çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.