Sahel için uluslararası koalisyon çağrısı

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Avrupa Birliği (AB) Sahel Bölgesi Özel Temsilcisi Joao Gomes Cravinho, bölgeye çözümün uluslararası bir koalisyonun desteğiyle geleceğini belirterek, Türkiye'nin de bu çabalarda önemli rol oynayacağını söyledi.

61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Cravinho, AA muhabirinin Sahel'deki gelişmeler ve uluslararası toplumun bölgedeki sorunlara yaklaşımı konusundaki sorularını yanıtladı.

Sahel'in Afrika'da büyük bir bölgeyi oluşturduğunu kaydeden Cravinho, bu bölgenin istikrarsızlık, isyanlar, yönetim ve uyuşturucu ticareti gibi sorunlar yaşadığını anlattı.

Eski Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho, bu sorunların tek bir ülkenin yardımıyla çözülemeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bu sorunlar, sadece bölge ülkelerinin desteğiyle de çözülemez. Burada uluslararası bir ittifak desteğine ihtiyaç var. Bu nedenle Türkiye'nin, AB ve bölge ülkeleri olarak o bölgeyi destekleyecek uluslararası koalisyonu oluşturmakta ilgilendiğimiz bir ülke olduğunu düşünüyorum. O bölgenin istikrarı hepimiz için çok önemli."

Mali'de yaptığı ziyarette Türkiye'nin Bamako Büyükelçisiyle bir araya geldiğini hatırlatan Cravinho, "Bana göre Türkiye'nin bölgede önemli bir rol oynayacağı çok açık. Bu çok ilgi çekici, pozitif ve uluslararası çözüm açısından önemli bir rol olacaktır." dedi.

Cravinho, Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze saldırıları ve Sudan'daki gelişmelerin gündemde önemli yer tutması nedeniyle uluslararası toplumu Sahel konusunda bir masa etrafında buluşturmanın zor olduğunu vurguladı.

Tüm bu sorunların birbirini etkilediğine işaret eden Cravinho, "Uluslararası toplum Sahel'i unutmamalı çünkü sonuçları çok geniş bir alanı etkiliyor. Dolayısıyla bölge için, Avrupa için ve Afrika'nın diğer bölgeleri için de sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Batı Afrika'dan Kızıldeniz'e uzanan 3 milyon kilometrekarelik Sahel bölgesinde Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkeler yer alıyor.

Atlantik Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e kadar olan alandaki Sahel kuşağı ülkeleri yıllardır darbeler kadar silahlı terörist grupların düzenlediği eylemlerle uluslararası kamuoyunun gündemine geliyor.