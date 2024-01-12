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Sahil Güvenlik, Çeşme'de 256 tekneye 1.4 milyon lira ceza kesti - Son Dakika
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Sahil Güvenlik, Çeşme'de 256 tekneye 1.4 milyon lira ceza kesti

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz yıl Çeşme bölgesinde 1625 tekne kontrolü gerçekleştirdi. Bu kontroller sonucunda 256 tekneye idari işlem uygulandı ve toplamda 1 milyon 452 bin 178 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, denetimler sırasında 7 bin 490 kişinin sorgusu yapıldı ve 20 şüpheli yakalandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan akaryakıt kontrolü kapsamında ise 622 kontrol gerçekleştirildi. Çeşme sınırlarında ise 145 düzensiz göçmen olayında 4 bin 605 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 26 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik, Çeşme\'de 256 tekneye 1.4 milyon lira ceza kesti
12.01.2024 - 14:23,  Güncelleme: 14:26
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Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl 256 tekneye 1 milyon 452 bin lira ceza uyguladı.

Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme bölgesi sorumluluk sahası içinde geçen yıl 1625 tekne kontrol edildi.

Tekne kontrollerinde 256 idari işlem uygulandı, 1 milyon 452 bin 178 lira idari para cezası kesildi. Denetim ve tekne kontrollerinde toplamda 7 bin 490 kişinin sorgusu yapıldı, 20 şüpheli yakalandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt kontrolü kapsamında da 622 kontrol gerçekleştirildi.

Çeşme sınırlarında 145 düzensiz göçmen olayında 4 bin 605 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik, Çeşme'de 256 tekneye 1.4 milyon lira ceza kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik, Çeşme'de 256 tekneye 1.4 milyon lira ceza kesti - Son Dakika
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