Şahindur'dan Erken Seçim Çağrısı

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, aylardır gündemin İBB soruşturması olduğuna işaret ederek, "Erken seçim ve o seçimde bir başarı elde etmek istiyorsak, toplumsal muhalefetin tüm bileşenleri olarak halkın gerçeklerine, ocaktaki ateşe bir an önce dönmemiz ve hükümetin üzerinde erken seçim baskısını bu gerçekler ışığında kurmamız gerekmektedir. Toplumsal muhalefet akıl birliğini yeniden örgütleyip harekete geçmezse, bu dağınıklıkta yapılacak herhangi bir seçim kaybedilmeye mahkumdur" dedi.

Şahindur, yaptığı yazılı açıklamada, "Halkın gerçeklerini değil de sistematik olarak Ekrem İmamoğlu davasını konuşmak, halkın gerçeklerini unutmak, iktidarın işine gelen bir sürece kapı açıyor" dedi. Şahindur, şunları kaydetti:

"Yoksulluk insanları intihar noktasına götürecek kadar vahim boyutlarda, asgari ücretli perişan halde, emekli sefalet içinde, esnaf siftahsız günü bitiriyor, çocuklar köleleştirilmiş, karın tokluğuna çalıştırılıyor, kadınlar, bebekler cinayetlere kurban gidiyor, gençler yok yere hapiste yatıyor, liyakatsizlik, torpil ve işsizlik gençleri umutsuzluğa sürüklüyor.

Bu gerçeklerin değil de tek bir davanın gündemde tutularak muhalefetin dizayn edilebilmesi oldukça üzücüdür, bir akıl tutulması yaşandığının göstergesidir. Erken seçim ve o seçimde bir başarı elde etmek istiyorsak, toplumsal muhalefetin tüm bileşenleri olarak halkın gerçeklerine, ocaktaki ateşe bir an önce dönmemiz ve hükümetin üzerinde erken seçim baskısını bu gerçekler ışığında kurmamız gerekmektedir. Erken seçim kararı aldırmanın en kolay ve akılcı yolu da budur. Toplumsal muhalefet akıl birliğini yeniden örgütleyip harekete geçmezse, bu dağınıklıkta yapılacak herhangi bir seçim kaybedilmeye mahkumdur. Bu kayıp da gelinen noktada milyonlar için sonun başlangıcı olacaktır."