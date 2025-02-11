Mersin'in Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen kadına saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İsmi öğrenilemeyen kadın, Fuat Morel Mahallesi'nde yürüdüğü sırasında 2 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeklerden koşarak uzaklaşmaya çalışan kadın, bir siteninin girişindeki bariyere çarpıp düştü.
Kadının düşmesinin ardından köpekler bölgeden uzaklaştı.
Olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Sahipsiz Köpekler Kadına Saldırdı - Son Dakika
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