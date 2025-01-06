Sahte Altın Satan 3 Zanlı Tutuklandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İlçedeki 7 kuyumcuya toplam 60 bin lira karşılığında sahte gram altın sattığı tespit edilen S.K, A.E.K. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin kaldığı otel odasında, kiraladıkları araçta ve üst aramalarında bulunan 195 bin lira, 87 gram sahte altın, cep telefonları ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.