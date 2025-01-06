Sahte Altın Satan 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Sahte Altın Satan 3 Zanlı Tutuklandı

Sahte Altın Satan 3 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 3 zanlı tutuklandı, 195 bin lira ve 87 gram sahte altın ele geçirildi.

06.01.2025 18:16
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kuyumculara sahte altın sattıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İlçedeki 7 kuyumcuya toplam 60 bin lira karşılığında sahte gram altın sattığı tespit edilen S.K, A.E.K. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin kaldığı otel odasında, kiraladıkları araçta ve üst aramalarında bulunan 195 bin lira, 87 gram sahte altın, cep telefonları ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sahte Altın Satan 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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