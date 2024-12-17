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Sahte Eğitim Belgeleriyle Kredi Desteği

Ankara'da, sahte belgelerle kredi alan 149 şüpheliye gözaltı kararı çıktı, 103'ü yakalandı.

17.12.2024 10:55
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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte belgeler ile yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran ve kendilerini doktora yapıyor gibi göstererek kredi desteği alan 149 şüpheli için gözaltı kararının verildiğini, bunlardan 103'ünü yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, sahte belgelerle yurt dışında eğitim kredisi alan 149 şüphelinin 17 Aralık 2024 günü Ankara merkezli 17 ilde gözaltına alınmasına karar verildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine tespit edilen, yurt dışı eğitim müşavirliklerince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgeler ile usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran, bir kısmı lisans mezunu dahi olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan ve bu suretle yurt dışında Almanya, İsviçre ve İzlanda ülkelerinde faaliyet gösteren Freiburg Üniversitesi, Duisburg Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, zu Koln Üniversitesi, St. Gallen Üniversitesi'nde doktora yapıyor gibi kredi desteği alan 149 şüpheli şahsın 17 Aralık 2024 günü Ankara merkezli 17 ilde gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

Gözaltına alınmasına karar verilen 149 şüpheliden 103'nün yakalanması yapılmış olup, firar olan şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA

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