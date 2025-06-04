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Sahte Gübre Sorunu Artıyor

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04.06.2025 12:41
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Sahte Gübre Sorunu Artıyor
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CHP'li Gürer, sahte gübreyle mücadelede sadece denetimlerin yetersiz olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kaçak gübre konusunda verdiği soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan gelen yanıtın yeterli olmadığını belirterek, "Denetimler sahte gübreyle mücadelede sadece bir adımdır. Sahte gübre nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplar, tarlalarda yaşanan verim düşüşleri ve bu durumun çiftçiye olan maliyeti hakkında net bilgiler verilmeden sorunu çözmek mümkün değildir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, kaçak gübre ile ilgili verdiği soru önergesini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı  yanıtladığını kaydetti.

Yumaklı'ya "2024 yılında ne kadar sahte gübre yakalanmıştır? Bir önceki yıla göre artış var mıdır? Sahte gübre nedeniyle çiftçilerin uğradığı zarar tutarı nedir? Bu konuda herhangi bir destek sağlanmış mıdır? Sahte gübre nedeniyle hakkında işlem yapılan kişi sayısı kaçtır? İzinli gübre satış noktalarında sahte gübre tespiti yapılmış mıdır? Gübre fiyatlarındaki artış, üreticiyi daha düşük gübre kullanmaya zorlarken gübrede en az yüzde 50 sübvansiyon sağlanması için bir çalışma düşünülmekte midir?" sorularını yöneltiğini aktaran Gürer, sahte gübre sorununun sadece çiftçiyi değil, ülke üretimini de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Gürer, "2025 yılında sahte gübreyle mücadele için daha etkin ve şeffaf bir yaklaşım sergilenmelidir. Çeşitli illerde yapılan denetimlerde toplam 90 ton sahte gübre ele geçirildi. Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, tarım sektöründe büyük zarar yaratan 29 ton sahte gübreye el konuldu. Antalya'da yapılan denetimlerde bir tır dolusu, toplam 17 ton sahte gübre ele geçirildi. Gaziantep'te düzenlenen operasyon ise sahte gübre sorununun boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Şehirde ele geçirilen 44 ton sahte gübre, çiftçiler ve tarım sektörünü tehdit eden bu sorunun ciddiyetini ortaya koydu. Sahte gübre satışının artışından ve bu tür ürünlerin piyasada yaygınlaşmasından üretici şikayetçi. Uzmanlar, sahte gübrelerin yalnızca ürün kaybına değil, aynı zamanda toprak kalitesinin bozulmasına da neden olduğunu belirtiyor. Çiftçiler ise denetimlerin sıklaştırılmasını ve sahte gübreyle mücadelede daha etkin çözümler üretilmesini talep ediyor" dedi.

"Sadece denetimle çözmez"

Bakanlığın 2025 yılında 8 bin 380 gübre bayisinde 38 bin 629 ürün denetimi yapıldığını açıkladığını aktaran Ömer Fethi Gürer, denetimlerin sahte gübre sorununun köklü çözümü için yetersiz olduğunu vurguladı. Gürer, "Denetimler önemlidir ancak bu, sahte gübreyle mücadelede sadece bir adımdır. Sahte gübre nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplar, tarlalarda yaşanan verim düşüşleri ve bu durumun çiftçiye olan maliyeti hakkında net bilgiler verilmeden sorunu çözmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Gübrede sübvansiyon sağlanması gerekmektedir"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakanlığın çiftçilere verdiği desteklerin de yetersiz kaldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gübre maliyetlerinin sadece yüzde 25'inin desteklenmesi çiftçiyi rahatlatmıyor. Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok çiftçimiz, daha az gübre kullanmak zorunda kalıyor ve bu durum üretimde ciddi verim kaybına yol açıyor. Gübrede sübvansiyon sağlanması gerekmektedir. Bu konuda bir an önce çalışma başlatılmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

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