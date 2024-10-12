11 TUTUKLAMA
Çanakkale'de, kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek haksız kazanç sağladığı için gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sahte Mehdi Mustafa Ç. ile beraberindeki 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Sahte Mehdi ve 10 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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