Sahte Mehdi ve 10 Kişi Tutuklandı

Güncel

11 TUTUKLAMA

Çanakkale'de, kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek haksız kazanç sağladığı için gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sahte Mehdi Mustafa Ç. ile beraberindeki 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,