Sahte Polis Üniformasıyla Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde daha önce askeri üniformayla taksicileri dolandırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan kişi, bu kez sahte polis üniformasıyla dolaşırken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart'ta Zafer Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi'nde yazlık polis üniforması giyen bir kişinin durumundan şüphelendi.

Ekiplerin polis kimlik kartını göstermesini istediği şüpheli S.B, polis kimlik kartı olmadığını, polis üniformalarını çok sevdiği için giydiğini ifade etti. S.B'nin üzerinde oyuncak tabanca bulundu.

Gözaltına alınan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.B'nin daha önce askeri üniformayla taksicileri dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığı, 17 Şubat'ta İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.