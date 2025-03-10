Sahte Sözleşme ile 70 Milyon TL Dolandırıcılık - Son Dakika
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Sahte Sözleşme ile 70 Milyon TL Dolandırıcılık

Diyarbakır merkezli operasyonla sahte kira sözleşmesiyle 70 milyon TL destek alan 150 kişi gözaltına alındı.

10.03.2025 16:23
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(DİYARBAKIR) - Hazine arazileri için sahte kira sözleşmesi hazırlayarak, devletten 70 milyon TL destek aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla Bismil ilçesinde 2021-2023 tarihleri arasında hazine harazileri için sahte kira sözleşmesi hazırlayıp, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaparak, bu yolla devletten destek alan şüpheliler tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bismil Emniyet Müdürlüğü ve Bismil Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik Diyarbakır, Mardin, Batman, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 150'nin üzerinde şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüyle kullanma" suçlarından gözaltına alındı.

Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin söz konusu tarihlerde devletten 70 milyon TL'yi aşan destek aldıkları, bunun 10 milyon TL'sini rüşvet olarak verdikleri ortaya çıktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sahte Sözleşme ile 70 Milyon TL Dolandırıcılık - Son Dakika

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