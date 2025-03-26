Sakalı Şerif'e Yoğun İlgi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçedeki Kazım Karabekir Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi. Caminin imamı Sakal-ı Şerif'i cam fanusa yerleştirdikten sonra ziyaret başladı.

Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

Kağızman ilçesinde de vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti.

İlçedeki camilerde teravih namazı sonrası Filistin için dua edildi.