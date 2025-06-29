Sakarya-Bilecik Yangını Kontrol Altında

1) BAKAN YUMAKLI: SAKARYA-BİLECİK SINIRINDAKİ YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sakarya- Bilecik sınırındaki yangın, büyük oranda kontrol altına alındı" dedi.

Sakarya'nın Taraklı İlçesinde 27 Haziran tarihinde çıkan orman yangını nedeniyle kurulan Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dün akşamdan bu yana yangınla mücadelede önemli bir mesafe katettik. Bolu Göynük ve Bilecik Osmaneli'ndeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın ise büyük oranda kontrol altına alındı" dedi.

Manisa Akhisar'daki yangının da kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, "Bu bölgelerde şu an için bir risk görünmüyor. Ancak hem Manisa hem de Sakarya'da soğutma çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor. Zaman zaman tütmeler olabilir ama bunlar endişe verici değil" diye konuştu.

58 KİLOMETRELİK ORMAN YOLU AÇILDI

Özellikle Sakarya-Bilecik hattındaki yoğun çalışmalar hakkında bilgi veren Yumaklı, gece boyunca 58 kilometrelik yeni orman yolu açıldığını belirtti. Arazinin zorlu ve engebeli yapısına rağmen bu müdahalenin yangının söndürülmesinde etkili olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Bu çabanın büyüklüğünü anlamak için bu rakam yeterli. Zor coğrafi koşullarda büyük bir başarıya imza atıldı" dedi.

İKİ GÜNDE 2 BİN 300 SORTİ

Yangınlara müdahalede hava araçlarının kritik rolüne dikkat çeken Yumaklı, iki gün içinde 350 uçak ve 2 bin 300 helikopter sortisi gerçekleştirildiğini açıkladı. Müdahale stratejisinin, bölgenin coğrafi yapısına göre değiştiğini vurgulayan Yumaklı, "Her bölgeye uçak gönderilemeyebilir, aynı şekilde helikopter de. Ama tüm araçlar koordineli biçimde görev aldı" ifadelerini kullandı.

YANGININ SORUMLULARINA EN AĞIR CEZALAR VERİLECEK

Yangınların çıkış sebeplerine yönelik kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yumaklı, sorumluların tespiti ve en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Bakan Yumaklı, jandarma ve İçişleri Bakanlığı'nın yangınlara ilişkin detaylı açıklamalarda bulunduğunu da hatırlattı.

ORMAN İŞÇİLERİNE TEŞEKKÜR

Açıklamasının sonunda yangınlarla canla başla mücadele eden orman işçilerine özel teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Bu kahramanlarımızı gözle göremiyoruz belki ama onlar ormanların içinde, alevlerin tam karşısında mücadele verdiler. Bizlere sevinçli haberleri ulaştıran onlar oldu. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Son olarak tüm kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, belediyelere ve destek veren vatandaşlara teşekkür eden Yumaklı, "İnşallah bundan sonra güzel haberlerde bir araya geliriz" dedi.