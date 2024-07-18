Sakarya Büyükşehir Belediyesi İl Ormanı Gençlik Kampı Başvuruları Yarın Son Gün

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Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek "İl Ormanı Gençlik Kampı"na başvurular yarın sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16-22 yaş kadınlar ve erkekler için ayrı programlarla İl Ormanı Tabiat Parkı'nda düzenlenecek kamp, 1 gece 2 gün sürecek.

Ücretsiz katılım sağlanabilen program erkekler için 20-21 Temmuz'da, kadınlar için ise 3-4 Ağustos'ta yapılacak.

Bungalov ve çadırlarda yapılacak kampta, voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler yer alacak.

Kayıt işlemleri için detaylı bilgiye "www.sakarya.bel.tr" adresinden veya "0264 221 40 60" numaralı telefondan ulaşılabiliyor.