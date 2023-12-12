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Sakarya'da 13 Kilo Kokain ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da 13 Kilo Kokain ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 13 kilo 307 gram kokain ile uyuşturucu haplar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya\'da 13 Kilo Kokain ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
12.12.2023 - 15:45,  Güncelleme: 15:47
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SAKARYA'da polisin düzenlediği 2 operasyonda 13 kilo 307 gram kokain ile uyuşturuc haplar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan araçla kente uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. İki şüphelinin içinde bulunduğu araç, Sakarya sınırına girince durduruldu. Araçta, özel eğitimli narkotik köpekle yapılan aramada, 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir eve de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evdeki aramalarda 145 adet satışa hazır poşetlere konulmuş 57,5 gram kokain, 22 uyuşturucu hap ile 3,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da 13 Kilo Kokain ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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