Sakarya\'da 14. Arıcılık Paneli düzenlendi

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 14. Sakarya Arıcılık Paneli düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen panelde, arıcılık sektörü uzmanlar tarafından ele alındı.

Panelin açılışında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, arıcılığın sadece maddi kazanç kaynağı olmadığını, aynı zamanda ekosistemi sürdürebilmek için kritik bir sektör olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak arıcılık faaliyetlerini daha verimli hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Yüce, "Güncel aracılık tekniklerini destekliyor, eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimler sayesinde arıcılarımızı uzmanlaştırıyoruz. Ayrıca arıların yaşam alanlarını korumaya yönelik çevresel projelerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yüce, sektöre yönelik projeleri arttıracaklarını, arıcıya mevcut desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

"Hiçbir arıcımızda eski kovan kalmayacak"

Panelin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de üniversite bünyesinde arıcılık merkezi bulunduğunu aktararak, bu tür panellerin sektörün gelişmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım ise panelde sektörü ilgilendiren bilimsel konuları anlattıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin arıcılığa verdiği desteğin önemine işaret eden Özkırım, panelde sektör sorunlarının yanı sıra apiturizm ve apiterapi başlıklarının da mercek altına alındığını anlattı.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, panelde birçok konunun görüşülerek tartışmaya açıldığını, arıcılar açısından faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sakarya'nın apiturizm merkezlerinden biri olması için çalışma başlattıklarına, çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle arı kovanı ve malzeme desteği sunacaklarına değinen Ör, "Bunları planladık, üyelerimize duyurduk. Hiçbir arıcımızda eski kovan kalmayacak. Hepsinin değişimlerini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla arıcılar çok memnun hatta tekrar böyle bir panel düzenlenmesi yönünde talepleri var." ifadelerini kullandı.

Arıcı Aziz Eker de panelin kendileri için faydalı olduğunu, bilmedikleri bazı konuları öğrendiklerini aktardı.