Sakarya\'da 19 Mayıs kutlamaları

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Sakarya'nın Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Söğütlü Belediyesince oyun sokağında 19 Mayıs kapsamında halk konseri düzenlendi.

Konsere gelen gençler, müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Selçuk Kurt, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelecek bayramlarımızı daha büyük alanda yapacağız. Konserin düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ferizli, fener alayıyla 19 Mayıs'ı kutladı

Ferizli'de gün boyu süren kutlamalar, akşam fener alayıyla devam etti.

Belediye önünde bir araya gelen vatandaşlar ve protokol üyeleri, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Ferizli Belediyesince organize edilen yürüyüşe, Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı Mehmet Ata da katıldı.

Gençlerin, büyüklerin etkinliğe katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Balcı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Ata da 19 Mayıs'ı iki gün boyunca kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İnşallah gelecek yıl da programlarımızı yapacağız. Gündüz ve gece bizleri yalnız bırakmayan öğrencilerimize, velilerine ve halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.