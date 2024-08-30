Sakarya\'da 80 yaşındaki bir kişi denizde boğuldu

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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren Dursun Uludağ (80), boğuldu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Plajın kule 14 bölgesinde yakınları ile denize giren Dursun Uludağ, gözden kayboldu. Yakınları, cankurtaranlara haber verdi. Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Cankurtaranlar, jetski ile yaptığı aramada 45 dakika sonra Uludağ'ı buldu. Kıyıya çıkarılan Uludağ'a kalp masajı yapıldı. Ancak Dursun Uludağ hayata döndürülemedi. Uludağ'ın cenazesi, inceleme sonrası Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.