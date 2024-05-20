Sakarya'da Gençlik Haftası kapsamında 'Adapazarı Gençleri Yazarlarını Okuyor' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Gençlik Haftası kapsamında 'Adapazarı Gençleri Yazarlarını Okuyor' etkinliği düzenlendi

Sakarya\'da Gençlik Haftası kapsamında \'Adapazarı Gençleri Yazarlarını Okuyor\' etkinliği düzenlendi

Sakarya'da Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen 'Adapazarı Gençleri Yazarlarını Okuyor' etkinliği, gençlerin Sakaryalı şair ve yazarları daha yakından tanımasını ve okumasını amaçladı. Etkinlikte 8 liseden öğrencilere 60 yazarın kitapları dağıtıldı. Öğrenciler, yazarların eserlerini okuyup birbirlerine anlattı ve yazarlara sorular sordu. Etkinlik, katılımcılar ve yazarlar tarafından verimli ve güzel bir etkinlik olarak değerlendirildi.

20.05.2024 09:59
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Sakarya'da Gençlik Haftası kapsamında "Adapazarı Gençleri Yazarlarını Okuyor" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesince, Sakaryalı şair ve yazarların gençler tarafından daha yakından tanınması ve okunması amacıyla Aziz Duran Parkı'nda etkinlik organize edildi.

Bu kapsamda 8 liseden katılım sağlayan öğrencilere, yaşamını sürdüren 60 yazarın kitapları dağıtıldı.

Eserleri okuyup birbirlerine anlatan öğrenciler, merak ettiklerini yazarlara sorma fırsatı buldu.

Aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi Başkanı olan yazar Fahri Tuna, AA muhabirine, "Hoş proje oldu. Öğrenciler hem kitapları birbirleriyle paylaştı hem yazarlarla bir araya geldi. Kitabın öne çıktığı proje oldu." diye konuştu.

Yazar Fatma Betül Duran da projeye katılmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çünkü çok başarılı öğrencilerdi ve gerçekten çok güzel çalışmış, çok iyi okumuşlar. Kitapla ilgili benim bile fark edemediğim noktalara değinmişler. Çok hoşuma gitti, inşallah tekrarı olur. Bir başkasının gözünden kitabımın değerlendirilmesi çok farklı duyguymuş, o yüzden herkese çok teşekkür ederim."

Çok mutlu olduğunu dile getiren eğitim uzmanı ve yazar Adem Duran da ilk kez gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

"Gayet verimli ve güzel etkinlikti"

Lise öğrencisi Ayşe Gül Demiryürek, çok faydalı proje olduğunu, yazarlarla tanışıp kitaplarını tanıma imkanı bulduklarını anlattı.

Sakarya'nın yazarlar açısından çok kıymetli şehir olduğuna değinen Demiryürek, "Bilmediğimiz kitapları en azından bir başkasından duymak ya da onların fikirleriyle bilmek gerçekten çok kıymetli. Gayet verimli ve güzel etkinlikti." ifadesini kullandı.

Projenin çok yararlı olduğunu, bu sayede kentte çok başarılı yazarların bulunduğunu fark ettiğini belirten lise öğrencisi Ülkü Sena Aydın da şunları paylaştı:

"Aynı zamanda kendime de cesaret verdi bu proje. Çünkü kendime 'Aynı şartlar altında, aynı şehirde, aynı ortamda bu kadar başarılı yazar olduysa, sen de başarılı yazar olabilirsin.' diyorum. Projenin yazarlarımızın miraslarına sahip çıkmamız konusunda bizi bilinçlendirdiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya'da Gençlik Haftası kapsamında 'Adapazarı Gençleri Yazarlarını Okuyor' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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