Sakarya\'da İşbaşı Eğitim Protokolü İmzalandı

Sakarya'da İŞKUR ile ZF CVS Turkey arasında 50 kişilik "İşbaşı Eğitim Programı" protokolü imzalandı.

Arifiye ilçesinde bulunan fabrikada imzalanan protokole Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, SGK Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan ÇAVUŞ ve beraberindeki heyet katıldı.

Heyetin fabrikada üretim hattını incelemesinin ardından imzalanan protokolde Vali Yardımcısı Karabulut ve SATSO Başkanı Altuğ, sağladıkları istihdam dolayısıyla ZF CVS Turkey Otomotiv Fren Sistemleri Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz ve yetkililere teşekkür belgesi takdim etti.

İstihdama katılacak 50 kişinin doğrudan üretim sürecinde yer alacağı aktarılan açıklamada, İŞKUR destekli "İşbaşı Eğitim Programı"nın sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün sürdürülebilirliği için önemli olduğu vurgulandı.

SATSO, online veri analiz programını hayata geçirdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), üyelerinin teknik analiz ve raporlarını dijital ortamda takip edebileceği GLOBY platformunu hayata geçirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre oda üyeleri, "www.analiz.theglobby.com/satso" adresinden vergi kimlik numarası veya oda sicil numarası ile giriş yaparak dış ticaret, tedarik zinciri, insan kaynakları ve pazarlama gibi raporlarını basit ara yüzle dijital ortamda takip edebilecek.

Platform hakkında değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, üyelerin birkaç dakikada ulaşabilecekleri verileri ve yapacakları dijital ihracat yetkinlik analiziyle performansını ölçerek, firmaları için planlama ve yol haritası oluşturabileceklerini belirtti.

Karasu'da trafik denetimleri

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayı boyunca gerçekleşen trafik denetimlerinde sürücülere 7 milyon 224 bin 12 lira para cezası kesildi.

1857 araca yüksek ses çıkarma, abartı egzoz ve alkollü araç kullanma gibi maddelerden cezai işlem uygulanırken, 352 motosiklet sürücüsü hakkında da cezai işlem yapıldı, 30 motosiklet ise trafikten men edildi.

Öte yandan ay boyunca gerçekleştirilen denetim ve asayiş uygulamalarında 35 bin vatandaşın da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Sapanca için alternatif su kaynakları devreye alınıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nde kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı dolayısıyla ilçeye bağlı Memnuniye Mahallesi'nde tespit edilen yer altı içme suyunu şebekeye dahil ediyor.

Sondaj ile tespit edilen ve analizler sonucu uygun bulunan 110 metre derinlikteki içme suyu kaynağı, yapılacak 2 bin metrelik hat ile şebeke sistemine katılacak.