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Sakarya'da Kadınlar İlk Kez Ata Bindi - Son Dakika
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Sakarya'da Kadınlar İlk Kez Ata Bindi

Sakarya'da düzenlenen 'Ata Binmeyen Kadın Kalmasın' programı kapsamında bir grup kadın, ata binme deneyimi yaşadı. Kadınlar, uzmanlar eşliğinde atlarla manej alanında ve nehir kenarında gezinti yaparak keyifli dakikalar geçirdi. At biniciliği eğitmeni, at sevgisinin artmasıyla birlikte ilginin çocuklar ve kadınlar arasında da arttığını belirtti. Kadın biniciler ise ata binmenin özgürlük hissi verdiğini ve pozitif enerji aldıklarını ifade etti.

Sakarya\'da Kadınlar İlk Kez Ata Bindi
08.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:05
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Sakarya'da bazı kadınlar, binicilik tesisinde başlatılan "Ata Binmeyen Kadın Kalmasın" programı kapsamında ilk kez ata bindi.

Etkinlik kapsamında Arifiye ilçesindeki Nehirland Binicilik Tesisleri'ne gelen kadınlar, uzmanlardan gerekli eğitimi aldıktan sonra atlarla manej alanında ve nehir kenarında gezinti yaptı.

İlk kez ata binmenin heyecanını yaşayan kadınlar, hayvanlarla keyifli dakikalar geçirdi.

At biniciliği eğitmeni Erol Mutlu, AA muhabirine, son zamanlarda hem dizilerin hem de TRT'nin yapmış olduğu çizgi filmlerin insanlara at sevgisini aşıladığını, bunun da sektöre yansıdığını anlattı.

Türkiye'de fazla sayıda binici olduğunu, ilginin yüzde 70'ini çocukların ve kadınların oluşturduğunu aktaran Mutlu, onları burada görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Atla terapinin çok faydalı olduğunu ifade eden Mutlu, "Birçok çocuğumuzun ata bağlandığını gözlemledim burada. Hatta çocuklarımızın evden gelirken, 'Bugün Milka'ya, Sütlaç'a bineceğim değil mi?' diye ailesiyle pazarlık yaptığını duyuyorum. Çünkü burada maksat keyif yapmak değil, o atla kurduğu bağı güçlendirmek." diye konuştu.

"Atlarla iletişim kurmak çok heyecan verici"

Kadın binicilerden Ayfer Çayır, küçüklüğünden beri ata binme merakı olduğunu, at üstünde insanın kendisini daha özgür hissettiğini söyledi.

"Atla ilişkini güzel kurduğun zaman, onların dilini anladığımız zaman özgürce gezebiliyorsun." diyen Çayır, "Hem spor yapmış oluyoruz hem keyif alıyoruz hem de negatif enerjiyi atıp pozitif enerji alıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 1,5 aydır kursa gelen İpek Can da ata binmenin çok farklı duygu olduğunu belirterek, "Atlarla iletişim kurmak, onların dilinden anlamak, onların ritminde spor yapmak çok heyecan verici. Benim için çok farklı duygular geliştiren spor oldu. Çok mutluyum, keyifliyim, buna uzun yıllar devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Sümeyye Balıkçı da at bininciliğinin canlıyla iletişim kurularak yapılan nadide sporlardan bir tanesi olduğunu dile getirerek, bugün heyecan verici deneyim yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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