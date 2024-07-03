Sakarya'da Müşterilerini Dolandırdığı İddiasıyla Tutuklandı

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Sakarya'da müşterilerini 98 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla Burdur'da gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da 84 müşterisinin 98 milyon lira tutarındaki ziynet eşyası ve nakit parasını emanet olarak alan M.B, 22 Nisan'da iş yerini kapatıp kentten ayrıldı.

Mağdurların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, Isparta'dan Burdur'a araçla seyir halinde olduğu belirlendi.

Isparta ve Burdur polisinin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Burdur Adliyesine sevk edildi.

M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.