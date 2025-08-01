Sakarya\'da Nehirde Kaybolan Genç İçin Arama Başlatıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nehirde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, akrabasıyla Sakarya Nehri kenarına gelen G.S'nin (22) suda akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarında bulunuldu.
Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD personeli genci bulmak için nehir üzerinde botla çalışma yaparken, polis dalgıç ekipleri ise nehir tabanında arama gerçekleştirdi.
G.S'nin eşyaları polis ekiplerince alınırken, akrabası ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Nehre düştüğü değerlendirilen genci bulmak için başlatılan arama çalışması sürüyor.
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