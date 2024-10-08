Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Tutuklama

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SAKARYA'da jandarmanın 3 ayrı operasyonunda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sapanca, Karasu ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyonlar düzenlendi. Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nde yaşayan M.Ö.Ç.'nin kaldığı konteynerde 20 kilo 760 gram bonzai ele geçirildi. Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde R.K.Ç.'ye ait ikamette 25 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 8 gram bonzai, 10 milim sıvı amfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 2 sentetik hap, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 50 tabanca mermisi, 1 adet G-3 piyade tüfek fişeği, 1 suikast tabancası mermisi, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL ele geçirildi. Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi'nde ise O.K.'nin evine yapılan baskında 20 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö.Ç., R.K.Ç. ve O.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.