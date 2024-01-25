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Sakarya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Gruba Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Gruba Operasyon: 13 Gözaltı

Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 ayrı gruba yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, metamfetamin, sentetik kannabinoid, skunk, ruhsatsız tabanca ve mermi ile suç geliri ele geçirildi.

Sakarya\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Gruba Operasyon: 13 Gözaltı
25.01.2024 - 13:58,
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SAKARYA'da, uyuşturucu ticareti yapan 4 ayrı gruba yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 4 ayrı gruba yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerindeki aramada 2 kilo 489 gram metamfetamin, 1 kilo 264 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 80 gram skunk, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 mermi ile suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 TL, 400 euro ve 100 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Gruba Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika
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