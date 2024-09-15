Sakarya'daki Fabrika Patlaması

Güncel

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'daki makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Sakarya Hendek'te bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda yaralanan ve olaydan etkilenen vatandaşlarımız için Psikososyal Destek Ekiplerimizi ivedilikle görevlendirdik" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bugün Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan işçi kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş ise, "Sakarya Hendek'te bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda yaralanan ve olaydan etkilenen vatandaşlarımız için Psikososyal Destek Ekiplerimizi ivedilikle görevlendirdik. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun" paylaşımını yaptı.