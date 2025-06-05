Sakarya Otoyolunda Bayram Trafiği

Otoyolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi: Kilometrelerce araç kuyruğu böyle görüntülendi

SAKARYA - Kurban Bayramı tatili sebebi ile memleketlerine gitmek için erkenden yola çıkan tatilciler, arife günü Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesiştiği noktada uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların erkenden yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşmaya başladı. Dün gece saatlerinde iki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına gelmişti. Bayram arifesinde yolarda olan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Kuzey Marmara Otoyolu'yla kesiştiği noktada yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi. Anadolu Otoyolu Akyazı kesiminde arızalanan araçlarında emniyet şeridine çekerek yardım bekledikleri görüldü. Ayrıca Sakarya Valiliği koordinesinde bayram için alınan tedbirler çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehir genelinde denetimlerini artırdı. Ekipler, trafik güvenliği başta olmak üzere diğer birçok noktada da yoğun önlemler aldı. Şehir genelinde Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma olarak 649 ekip, 3 bin 570 personel görevlendirildi.