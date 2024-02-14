Sakarya Taraklı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya Taraklı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya Taraklı\'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi dumandan etkilendi ancak ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, ailenin zararını gidermek için belediye tarafından destek sağlanacağını bildirdi.

14.02.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi TOKİ konutlarındaki 3 katlı apartmanın son katında Özlem Ç'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen Özlem Ç, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz ile aileyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, ailenin zararını gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Yenidoğan, İtfaiye, Sakarya, Taraklı, İtfaiye, Güvenlik, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Taraklı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:31:29. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Taraklı'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement