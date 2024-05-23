Sakarya'da üniversite öğrencileri, kırsal kesimdeki çocukları tiyatroyla buluşturuyor - Son Dakika
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Sakarya'da üniversite öğrencileri, kırsal kesimdeki çocukları tiyatroyla buluşturuyor

Sakarya\'da üniversite öğrencileri, kırsal kesimdeki çocukları tiyatroyla buluşturuyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Köylere Yardım Topluluğu öğrencileri, kırsaldaki okullara giderek tiyatro oyunları sahneliyor ve çocukları eğlendiriyor. Proje kapsamında çocuklarla oyunlar oynanıp müzik aletleri çalınıyor. Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Kazım Mert, amaçlarının çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Öğrenciler ve çocuklar etkinlikten büyük keyif aldıklarını ifade etti.

23.05.2024 16:53
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Sakarya'da üniversite öğrencileri, kırsal kesimdeki çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Köylere Yardım Topluluğu öğrencileri, "Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi yürütüyor.

Proje kapsamında kırsaldaki okullara giden üniversite öğrencileri, tiyatro oyunlarını çocuklar için sahneliyor. Topluluk üyeleri ayrıca, çocuklarla oyunlar oynayıp çeşitli müzik aletleri çalarak onları eğlendiriyor.

Proje koordinatörü SAÜ Dr. Öğretim Üyesi Kazım Mert, AA muhabirine, topluluk olarak kırsaldaki okullara yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini söyledi.

Çocukları tiyatroyla buluşturduklarını belirten Mert, "Çocuk tiyatromuz farklı bölümlerden gönüllü öğrencilerimizden oluşuyor. Çocukları bu tiyatroyla buluşturuyoruz. Canlı müzik performansıyla da yan flüt, gitar, bağlama gibi enstrümanları öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Daha sonra çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Hep birlikte oynayarak öğrenci ve ailelerimizi küçücük de olsa farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Enes İpek de çocuklara tiyatro gösterisi sunduklarını dile getirerek, "İlk defa tiyatro seyreden çocuklar gördük. Gözlerindeki ışık bizleri gerçekten büyülüyor. Bu doğrultuda her zaman bu tiyatroyu devam ettirme eğiliminde olacağız. Sakarya'da kaldığım süre boyunca da topluluğumuz içerisinde tiyatroyu sürdürüp çocukları eğlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Akyazı Düzyazı İlkokulu öğrencisi Batuhan Bıçak ise etkinlikte çok eğlendiklerini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha önce hiç tiyatroya gitmediğinden bahseden Bıçak, "Okullumuza geldiler ve tiyatro oyunu sahnelediler. Oyunlar oynadık, hep birlikte müzik söyledik, çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: AA

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