"Sakin Şehir" Halfeti'de yaz mevsimi yaşanıyor

Güneşli havayı fırsat bilenler Halfeti'ye akın etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tarihi ve doğal güzellikleri ünlü Halfeti ilçesi, kış mevsimine rağmen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Doğası ve sahip olduğu güzellikleriyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edilen Halfeti, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. İlçe ılıman iklim dolayısıyla yaz mevsiminin yanı sıra kış aylarında da ilgi odağı oluyor. Tarihi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunan ilçe, dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

Bölgeye giden yerli ve yabancı ziyaretçiler, Fırat Nehri kenarında yürüyüş yapıp tekne turlarıyla da Ulu Cami, Savaşan Mahallesi ve Rumkale'yi görme fırsatı buluyor.

Halfeti'yi gezen ziyaretçiler, doğal güzellikleri ile ünlü kenti görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.