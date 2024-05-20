Sakin şehirde Selçuk Balcı rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakin şehirde Selçuk Balcı rüzgarı

Ordu'nun Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi'nin, Mayıs Yedisi kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser ile sevilen sanatçı Selçuk Balcı, hayranlarıyla buluşturuldu.

20.05.2024 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakin şehirde Selçuk Balcı rüzgarı

ORDU - Ordu'nun Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi'nin, Mayıs Yedisi kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser ile sevilen sanatçı Selçuk Balcı, hayranlarıyla buluşturuldu.

Türkiye'nin, Karadeniz müziğinde sevilen sanatçılarından Selçuk Balcı, Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde sahne aldı. Belediye meydanında düzenlenen konsere katılmak isteyenler erken saatlerden itibaren meydanı doldurdu. Hayranları, konser boyunca ünlü şarkıcının eserlerine eşlik etti. Selçuk Balcı, enerjisi ve sahne performansıyla adeta izleyicileri büyüledi. Kendisine özgü şarkıları ve sevilen eserleri seslendiren Balcı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Allah ağzımızın tadını bozmasın, Mayıs Yedimiz kutlu olsun. 19 Mayıs programlarının ardından Mayıs Yedimizi kutladık. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise, "İlçemizde bu birlikteliği, güzelliği, sevgiyi, hoşgörüyü fazlasıyla göstereceğiz. Perşembe bizim sevdamız, inşallah 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı daha güzel bir şekilde kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Konserde Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak tarafından ünlü sanatçıya çiçek takdim edildi.

Yoğun bir katılımın olduğu konserde hayranları sevilen sanatçıya eşlik etti.

Kaynak: İHA

Selçuk Balcı, Perşembe, Balcı, Ordu, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakin şehirde Selçuk Balcı rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:18 Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil
22:18 ABD’nin İran’a taziye mesajında dikkat çeken “seçim“ detayı ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken "seçim" detayı
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
13:47 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eurovision’daki LGBT propagandasına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki
21:15 Hatayspor’un ligdeki kaderini değiştirdi İşte Beşiktaş’ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
19:28 Whatsapp’tan yolladıkları mesajla binlerce liralık dolandırıcılık yaptılar Whatsapp'tan yolladıkları mesajla binlerce liralık dolandırıcılık yaptılar
19:26 İkili arasında sular durulmuyor Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a bomba cevap İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 00:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sakin şehirde Selçuk Balcı rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement