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Sakin şehirde Selçuk Balcı rüzgarı

ORDU - Ordu'nun Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi'nin, Mayıs Yedisi kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser ile sevilen sanatçı Selçuk Balcı, hayranlarıyla buluşturuldu.

Türkiye'nin, Karadeniz müziğinde sevilen sanatçılarından Selçuk Balcı, Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde sahne aldı. Belediye meydanında düzenlenen konsere katılmak isteyenler erken saatlerden itibaren meydanı doldurdu. Hayranları, konser boyunca ünlü şarkıcının eserlerine eşlik etti. Selçuk Balcı, enerjisi ve sahne performansıyla adeta izleyicileri büyüledi. Kendisine özgü şarkıları ve sevilen eserleri seslendiren Balcı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Allah ağzımızın tadını bozmasın, Mayıs Yedimiz kutlu olsun. 19 Mayıs programlarının ardından Mayıs Yedimizi kutladık. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise, "İlçemizde bu birlikteliği, güzelliği, sevgiyi, hoşgörüyü fazlasıyla göstereceğiz. Perşembe bizim sevdamız, inşallah 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı daha güzel bir şekilde kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Konserde Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak tarafından ünlü sanatçıya çiçek takdim edildi.

Yoğun bir katılımın olduğu konserde hayranları sevilen sanatçıya eşlik etti.