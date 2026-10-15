Sally Rooney, yasaklı gruba desteği nedeniyle kitaplarını İngiltere'de satıştan çekti - Son Dakika
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Sally Rooney, yasaklı gruba desteği nedeniyle kitaplarını İngiltere'de satıştan çekti

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İrlandalı yazar Sally Rooney, yasaklı Palestine Action'a desteği nedeniyle kitaplarını İngiltere'de satıştan çektiğini duyurdu. Yayınevi Faber, mevzuat nedeniyle telif gelirinin yazara aktarılamadığını, bu yüzden eserlerini Rooney'nin onayıyla İngiltere'de satmayacağını bildirdi.

İrlandalı yazar Sally Rooney, İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna verdiği destek nedeniyle kitaplarını bu ülkede satıştan çekmek zorunda kaldığını açıkladı.

"The Guardian" gazetesinin haberine göre, "Normal İnsanlar" ve "Arkadaşlarla Sohbetler" adlı eserleriyle tanınan Rooney, Palestine Action'a kamuoyu önünde verdiği destek nedeniyle İngiltere'deki kitap satışlarından telif ücreti alamadığını belirtti.

Yazar Rooney, "Palestine Action"ın Temmuz 2025'te İngiltere'de terör örgütü ilan edildiğini, ertesi ay ise gruba desteğini sürdüreceğini belirten görüş yazısı kaleme aldığını hatırlattı.

Rooney, "Eserlerimin İngiltere'de yayımlanmasına yönelik sözleşmelerin yerine getirilmesi artık ciddi suç teşkil edebilir. İstişare ve değerlendirme sürecinin ardından, benim de tam onayımla, yayınevim Faber eserlerimi artık İngiltere'de satışa sunamayacağına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Yazar, inançları ve niyetleri konusunda kamuoyuna karşı dürüst olmak için elinden geleni yaptığını dile getirerek, "Bunun sonuçlarını kabul etmeye tamamen hazırım." ifadesine yer verdi.

Yayınevi, Rooney'nin kitaplarını İngiltere'de artık satışa sunamayacak

Rooney'nin İngiltere ve İrlanda'daki yayınevi Faber de yaptığı açıklamada, mevcut İngiltere mevzuatı nedeniyle yazarın ülkedeki kitap satışlarından elde ettiği gelirin kendisine aktarılamadığını bildirdi.

Açıklamada, "Bir yazarın eserlerini satıp kazancını kendisine aktaramamak, bir yayınevi açısından kabul edilemez bir durumdur." ifadesine yer verildi.

Yayınevinin açıklamasında, bu nedenle, Rooney'nin tam onayıyla eserlerinin İngiltere'de hiçbir formatta satışa sunulmaması kararı alındığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, yayınevinin, Rooney'nin eserlerini yayımlamaktan gurur duyduğu ve kitaplarının diğer ülkelerde satışına devam edileceği kaydedildi.

Telif gelirlerini "Palestine Action" grubuna aktaracağını duyurmuştu

İrlandalı yazar Rooney, geçen yıl iki romanının İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki uyarlamalarından elde ettiği telif gelirlerini, "Palestine Action" grubunu desteklemeye devam etmek için kullanacağını bildirmişti.

Rooney, İngiltere'nin Palestine Action'ı yasaklamasına rağmen gruba desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, "Eğer İngiltere devleti bunu terörizm olarak görüyorsa, belki de faaliyetlerimi finanse eden WH Smith ve BBC gibi kuruluşları da incelemeli." ifadesini kullanmıştı.

Yazar Rooney, gözaltına alınma endişesi nedeniyle ödül almak üzere İngiltere'ye yapmayı planladığı ziyareti de iptal etmişti. ???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sally Rooney, yasaklı gruba desteği nedeniyle kitaplarını İngiltere'de satıştan çekti - Son Dakika
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