Şam'da Barış Temalı Afiş Tepki Çekti

Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğraflarının yer aldığı, "barış" temalı bir afiş asıldı.

Güvenlik ve İstikrar İçin Vatandaşlar Organizasyonu (C4SSA) adlı kuruluşun hazırladığı, "güçlü liderler" vurgusuyla Cumhurbaşkanı Şara ve ABD Başkanı Trump'ın fotoğraflarının yan yana yer aldığı bir afiş, başkent Şam'ın işlek caddelerinden birinde reklam panosuna asıldı.

Yerleştirilen İngilizce afişte, "Güçlü liderler barış yapar, Suriye halkı teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail ile barış anlaşmasına işaret ettiği düşünülen pankartın, Suriye sosyal medyasında tepki çekmesi üzerine, organizasyon Başkanı Bakr Ghbeis, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.

Ghbeis, tepkilere ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu mesaj, ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik, kalkınma ve diğer alanlardaki yakınlaşma adımlarına duyduğumuz takdiri ifade etmek için hazırlanmıştır. 'Güçlü liderler barış yapar' ifadesi, Suriye-İsrail anlaşmalarıyla ya da İsrail'le yürütülen herhangi bir müzakereyle, ne doğrudan ne de dolaylı olarak ilişkilidir."