Şam'da İsrail Saldırısı: 15 Ölü

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ŞAM, 15 Kasım (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze mahallesinde İsrail hava saldırılarında yıkılan bir konut binasının önünde toplanan insanlar, 14 Kasım 2024.

Suriye Savunma Bakanlığı ve devlet televizyonunun verdiği bilgilere göre perşembe günü İsrail güçlerinin Suriye'nin başkenti Şam ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırılarında en az 15 kişinin hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)