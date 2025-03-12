Şam'da Kardeşlik İftarı

Muştu Gençlik üyeleri, Suriye'nin başkenti Şam'da yaklaşık 300 öğrenci için "kardeşlik iftarı" düzenledi.

Muştu Gençlik üyeleri, Şam'da yaklaşık 300 ortaokul ve lise öğrencisini iftar sofrasında bir araya getirdi.

Yazar Adem Özköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye halkı bizim kardeşimiz. Muştu Gençlik ile Suriye'ye geldik. Amacımız aramızdaki kardeşliği ve muhabbeti geliştirmek. Suriye'nin farklı şehirlerinde kardeşlik sofraları kuruyoruz." dedi.

İki ülke halkları arasında bağları güçlendirmek istediklerini vurgulayan Özköse, "Şu an Şam'da Bab-us Sağir bölgesinde Bedreddin Hasani Medresesi'nde yaklaşık 300 öğrenciyle iftar yaptık. Yarın İdlib'de, sonraki gün de Azez'de yapacağız. Dün de Duma'da yapmıştık. Türkiye'deki herkesi bu kardeşlik binasına kardeşlik tuğlası koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.