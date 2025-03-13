Şam'da Kimsesiz Çocuklara İftar

ŞAM, 13 Mart (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da yerel bir insani yardım grubu tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan kimsesiz çocuklar, 12 Mart 2025.

Yerel bir insani yardım kuruluşu olan "El", çarşamba günü Şam Valiliği ile işbirliği içinde başkentteki yetimhanelerden gelen yaklaşık 1.000 kimsesiz çocuk için iftar düzenledi.

Yetkililer, iftarın zor zamanlar geçiren kimsesiz çocuklara neşe ve umut getirmeyi amaçladığını söyledi. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)