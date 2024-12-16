Şam'da Toplu Mezarlık Bulundu - Son Dakika
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Şam'da Toplu Mezarlık Bulundu

Şam\'da Toplu Mezarlık Bulundu

Suriye'de devrik Esed rejiminin sivillere ait ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezar görüntülendi.

16.12.2024 11:48
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Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlığı görüntüledi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetleri kapsamında toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor.

Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlık, AA ekiplerince görüntülendi.

Mezarlığa Sednaya Hapishanesi dahil çeşitli cezaevlerindeki şartlar ve işkenceler nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü anlaşılıyor.

Üst üste defnedilen cesetler için açılan uzun ve derin çukurların yer aldığı görüntülerde hapishane kodları ve ölen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu sanılan çuvallar bulundu.

Mezarlardan çıkarılan çuvalların içinin ceset kalıntılarıyla dolu olduğu görüldü. Çukurlardan birinden içi ceset kalıntılarıyla dolu 8 çuval çıkarıldı.

-? ? Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Anadolu Ajansı, İnsan Hakları, Beşşar Esed, Politika, Güncel, Bağdat, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam'da Toplu Mezarlık Bulundu - Son Dakika

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