Şam\'da Toplu Mezarlık Bulundu

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Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'daki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlıkta incelemelerde bulundu.

Sivil Savunma ekipleri, Anadolu Ajansının (AA)??????? dünkü yayınlarının ardından Bağdat Köprüsü bölgesinde toplu mezarlıkta çalışma başlattı.

Ekipler, mezarlıkta Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarını koruma altına aldı.

Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede cesetlerin olduğuna dair ihbar aldıktan sonra mezarlığa geldiklerini söyledi.

Selmo, "Burası gerçekten çok korkutucu, tam anlamıyla dehşet verici. Burası Suriye'nin halini anlatıyor. Bu yer organize bir mezarlığa dönüşmüş durumda. Çok korkutucu bir mezarlık. Cesetler saygısızca gömülmüş. Cesetleri un çuvallarına konulmuş ve atılmış şekilde gördük." dedi.

İlk izlenimlerine göre cesetlerin tutuklara ait olduğunu düşündüklerini anlatan Selmo, cesetlerin kimliklerini henüz tespit edemediklerini kaydetti.

AA ekipleri, dün, Şam'ın dışındaki Bağdat Köprüsü bölgesinde bulunan ve devrik Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan toplu mezarlığı görüntülemişti.