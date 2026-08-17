Şam-Moskova direkt uçuşları yeniden başladı
Suriye, 18 ay aradan sonra Şam ile Moskova arasında direkt uçuşları yeniden başlattı.
ŞAM, 17 Ağustos (Xinhua) -- Suriye'nin Şam Uluslararası Havalimanı'nda Şam ile Moskova arasında direkt uçuşların yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen kutlama töreni, 16 Ağustos 2026.
Suriye Havayolları, Şam ile Rusya'nın başkenti Moskova arasındaki tarifeli direkt uçuşları 18 ayı aşkın aranın ardından pazar günü yeniden başlattı. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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