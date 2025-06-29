Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Yeşilada Mahallesi'nde Ş.R'nin kullandığı 31 AR 227 plakalı otomobil ile S.A. idaresindeki 31 AYM 177 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü S.A. ve arkasındaki H.S, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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