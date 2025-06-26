Samandağ'da Kitap Fuarı Açıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kitap fuarı açıldı.
Samandağ Belediyesince organize edilen fuar, Hz. Hızır Parkı'nda kurulan alanda ziyaretçilerini ağırladı.
Fuarın açılış törenine Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve vatandaşlar katıldı.
Söyleşi ve panellerin de düzenleneceği kitap fuarı 30 Haziran'da sona erecek.
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