Samandağ'da Konteynerde Yılan Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samandağ'da Konteynerde Yılan Panik Yarattı

Samandağ\'da Konteynerde Yılan Panik Yarattı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ailenin konteynerinde yılan bulundu, panik yaşandı.

14.11.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir ailenin yaşadığı konteynerde çekmeceye giren yılan, kısa süreli panik ve korkuya neden oldu.

İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki konteynerde yaşayan aile, akşam saatlerinde kıyafetlerin konulduğu çekmecede yılanla karşılaştı. Kısa süreli panik ve korkuya sebep olan yılan, çekmeceyle birlikte dışarıya çıkarıldı. Eşyaların arasından çıkan yılan, araziye doğru ilerleyerek bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Samandağ, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Hatay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samandağ'da Konteynerde Yılan Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:34 İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
10:21 Prenses Diana’nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf
10:01 Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:43 İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 00:45:35. #1.11#
SON DAKİKA: Samandağ'da Konteynerde Yılan Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.