Samandağ\'da Kundaklama Olayı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobilde kundaklama sonucu çıkan yangının güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M'ye ait yabancı plakalı otomobilin 1 Ağustos'ta Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde kundaklanmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerine motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin park halindeki aracı ateşe verdiğini belirledi.
Ekipler, yangını çıkaran zanlıyı gözaltına aldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobili kundaklayan şüphelinin motosikletle uzaklaşması yer aldı.
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